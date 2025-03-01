Париж, 1 марта, 2025, 23:44 — ИА Регнум. Евросоюз 6 марта на экстренном саммите в Брюсселе скорее всего одобрит выделение Украине финансирования на сотни млрд евро. Об этом газете La Tribune сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

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По словам французского политика, цель саммита — усиление поддержки Киева.

«Еврокомиссии нужен мандат на скорейшее начало масштабного совместного финансирования, поскольку на кону стоит наша безопасность», — считает Макрон.

Президент также подчеркнул, что запланированный саммит «очень важен», а помощь Киеву будет исчисляться «сотнями млрд евро».

Макрон подчеркнул, что ЕС должен сделать все, чтобы сохранить поддержку США и призвал, комментируя скандал американского президента Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским, «несмотря на раздражение, вернуться к спокойствию».

Как сообщало ИА Регнум, победительницей в специальной военной операции на Украине стала Россия. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G. O. R. K. I. Санкт-Петербургского государственного университета Карин Кнайсль.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 20 февраля заявил, что ни у Запада, ни у Украины не было ни малейшего шанса победить в конфликте. Это было верно три года назад, это верно и сегодня, подчеркнул он. Вэнс добавил, что у россиян есть огромное численное преимущество в живой силе и вооружении, которое будет сохраняться независимо от дальнейших пакетов западной помощи. Вице-президент призвал уже сейчас начать стремиться к миру, учитывая реалии украинского конфликта.