Вашингтон, 5 марта, 2025, 13:15 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский отправил президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу письмо, в котором заявил о готовности к мирным переговорам. Об этом американский лидер рассказал во время выступления в конгрессе вечером 4 марта.

AP/TASS

«Сегодня я получил важное письмо от Зеленского, в котором говорится, что Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы добиться долгосрочного мира», — сказал президент США.

Он добавил, что признателен Зеленскому за это послание. Кроме того, Трамп подчеркнул, что одновременно с этим он ведет диалог с российской стороной.

«В это же время у нас были серьезные переговоры с Россией. И я получаю сильные сигналы о том, что они готовы к миру», — заявил американский лидер.

По словам Трампа, он «неустанно» трудится над тем, чтобы скорее закончить конфликт на Украине.

28 февраля Зеленский в присутствии журналистов устроил перепалку с Трампом, когда тот потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры и заявил, что в противном случае США «умывают руки». Зеленский, в свою очередь, высказался против прекращения огня и перемирия.

Он также попытался возражать главе Белого дома и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, позволив себе при этом даже нецензурную брань. После этого в США предложили Зеленскому либо извиниться за перепалку в Овальном кабинете, либо уйти в отставку.

3 марта Трамп заявил, что Зеленский должен проявить большую признательность за поддержку, которую Киеву оказывают в Вашингтоне. В этот же день высокопоставленный чиновник в Белом доме заявил, что Зеленский должен извиниться перед администрацией Трампа на камеру, чтобы вернуться к переговорам.

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц также сообщил, что Трамп готов вернуться к переговорам по природным ресурсам Украины. Для этого Зеленский должен публично заявить, что сожалеет о скандале, а также заявить о готовности подписать соглашение о сделке и участвовать в мирных переговорах.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивной готовность Зеленского вернуться к переговорам с США. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что нельзя предсказать, сядет ли Зеленский за стол переговоров.