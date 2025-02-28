Вашингтон, 28 февраля, 2025, 20:13 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский 28 февраля на встрече с президентом США Дональдом Трампом высказался против прекращения огня и перемирия на Украине.

За несколько минут до этого Трамп заявил о необходимости прекращения огня.

«Мы никогда примем только прекращение огня», — заявил Зеленский.

Трамп в ходе встречи сказал, что для урегулирования на Украине Зеленский должен будет пойти на компромисс. Президент США заявил, что представители Москвы и Вашингтона начали обсуждение конкретных параметров соглашения по урегулированию конфликта. Трамп добавил, что конфликт должен быть остановлен для спасения жизней и экономии денег.

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