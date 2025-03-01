Вашингтон, 1 марта, 2025, 06:33 — ИА Регнум. Встречу главы киевского режима Владимира Зеленского с американским президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете прокомментировал глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

В соцсети Х бизнесмен указал на агрессивную манеру разговора украинского лидера, который позволил себе во время беседы с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом нецензурную брань.

Маск выложил фрагмент перепалки, а также поминутно указал агрессивные высказывания Зеленского. Глава DOGE особо выделил ненормативную лексику украинского делегата, произнесённую шёпотом на русском языке в ответ на реплику Вэнса.

Как сообщало ИА Регнум, по словам Илона Маска, Зеленский уничтожил себя в глазах американцев. Таким образом он прокомментировал видео, на котором Трамп и Джей Ди Вэнс отчитывали главу киевского режима.

Пресс-секретарь администрации Трампа Кэролайн Ливитт обвинила Зеленского в проявлении враждебности по отношению к вице-президенту США на встрече в Белом доме. Она уточнила, что американский лидер был «воодушевлён экономическим соглашением», которое планировалось подписать с украинскими властями. Именно Зеленский предпочёл ругаться перед журналистами в ходе встречи, добавила она. Теперь весь мир увидел, с чем имели дело Трамп и его команда во время переговоров с Украиной за закрытыми дверями, подчеркнула Ливитт.

Зеленский приехал на встречу с Трампом в чёрной кофте, брюках и ботинках. В ходе переговоров главе киевского режима сделали замечание по поводу его неуместного образа. По словам присутствующих журналистов, некоторые американцы недовольным тем, что Зеленский игнорирует официальный стиль одежды. В процессе беседы началась словесная перепалка. Трамп и Зеленский перебивали друг друга, когда затронули тему мирного урегулирования украинского конфликта. Президент США заявил о необходимости прекращения огня и начала переговоров. Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия. Трамп в свою очередь сказал, что Зеленский, пререкаясь с главой государства, обеспечивающего Украину ресурсами, без которых военный конфликт закончился бы «за три дня», тем самым проявил неуважение к США. Трамп после публичной перепалки попросил Зеленского уехать.