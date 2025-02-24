Москва, 24 февраля, 2025, 16:33 — ИА Регнум. Главы МИД стран Евросоюза (ЕС) не смогли согласовать проект новой военной помощи Украине на 2025 год, признала верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Ее слова передает Reuters.

Global Look Press

«Главы МИД Евросоюза обсудили новую инициативу по оказанию новой военной помощи Украине, однако ее детали и объемы будут обсуждаться на экстренном саммите ЕС 6 марта», — подчеркнула евродипломат.

Она также сообщила, что ЕС намерен подготовить 17-й пакет антироссийских санкций.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля в Брюсселе прошла встреча глав МИД стран ЕС, участники которой обсуждали в том числе 16-й пакет санкций против России, прошедшие в Эр-Рияде переговоры между США и Россией и усиление военной помощи Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя введение 16-го санкционного пакета ЕС, заявил, что введение новых ограничений было «вполне прогнозируемым», поскольку европейские страны продолжают идти по пути убежденности в необходимости продолжения конфликта. Пока, утверждает Песков, Россия не видит предпосылок для возобновления диалога с европейскими странами.

По его словам, убежденность европейцев составляет полный контраст с тем настроем на поиски путей урегулирования украинского конфликта, который проявляется сейчас при взаимодействии с американской стороной.