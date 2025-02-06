Брюссель, 6 февраля, 2025, 11:25 — ИА Регнум. Россия примет ответные меры на операцию НАТО по патрулированию подводных коммуникаций в Балтийском море под названием «Балтийский часовой». Об этом 6 февраля заявил посол РФ в Бельгии Александр Токовинин.

Ранее, 18 января, военные корабли НАТО приступили к патрулированию балтийской акватории в рамках новой миссии, заявленной целью которой является «повышение осведомлённости» НАТО о ситуации на Балтике.

«Недавно в январе было принято новое решение Североатлантического альянса о начале операции на Балтике под названием «Балтийский часовой», которое предполагает направление туда дополнительных военных кораблей, дополнительных военно-воздушных сил. Разумеется, с российской стороны будут предприниматься ответные меры», — заявил дипломат в эфире телеканала «Россия-24».

Как передавало ИА Регнум, 13 января стало известно о повреждении подводного кабеля в Балтийском море, соединяющего Швецию, Литву, Германию и Финляндию. Шведские власти связали ЧП с действиями китайского судна, находившегося на якоре в этом районе. Была выдвинута версия, что капитана корабля завербовали российские спецслужбы.

Ранее на Балтике произошло ещё три подобных инцидента. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в срочном порядке рассмотрит вопрос о развёртывании миссии военных патрулей в Балтийском море для охраны инфраструктурных объектов. Два корабля НАТО вошли в Финский залив 15 января. Предполагалось, что всего будет направлено 10 судов.

В ответ на эти действия официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны НАТО воспользовалось происшествием с повреждением подводных кабелей в Балтийском море в качестве предлога для увеличения своего военного присутствия в указанном стратегическом регионе и в целях борьбы с экспортом российской нефти.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что обвинения в причастности РФ к повреждению кабелей безосновательны и являются абсурдом. Он подчеркнул, что подобные заявления смехотворны на фоне отсутствия реакции на диверсии Украины в этой акватории.