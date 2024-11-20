Москва, 20 ноября, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Безосновательные обвинения в адрес России, якобы причастной к повреждению двух подводных кабелей связи в Балтийском море, являются абсурдом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

dpa/picture-alliance/ТАСС

Ранее министры обороны Швеции и Литвы, выражая обеспокоенность из-за разрыва двух кабелей, упомянули Россию и назвали её опасным соседом.

«Это достаточно абсурдно — не имея никаких оснований, продолжать во всём обвинять Россию», — сказал представитель Кремля, комментируя заявления западных политиков.

Он добавил, что такие заявления смехотворны на фоне отсутствия реакции на диверсионную деятельность Украины в Балтийском море. Именно киевский режим предпочитает устраивать акты саботажа и терроризма, подчеркнул Песков и напомнил о подрыве газопроводов «Северный поток».

Как передавало ИА Регнум, 18 ноября финская газета Ilta-Sanomat сообщила о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля, связывающего Финляндию и Германию. В этот же день о неисправности кабеля C-Lion1, проложенного по дну Балтийского моря от Хельсинки до немецкого Ростока, заявил финский государственный оператор телекоммуникационной инфраструктуры Cinia. В компании отметили, что восстановительные работы могут продлиться от пяти до 15 дней.

Директор по технологиям литовской телекоммуникационной компании Telia Андрюс Шемешкявичюс сообщил о повреждении ещё одного кабеля, проложенного под водой между Литвой и Швецией.

По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, в случае с кабелем C-Lion1 «речь идёт о диверсии». Британская газета The Times со ссылкой на экспертов сообщила, что инцидент якобы мог быть «тренировкой» для более масштабной атаки со стороны России. При этом никаких доказательств этой версии издание не привело.

Обрыв кабеля между Финляндией и Германией может свидетельствовать о том, что провокация идёт со стороны англосаксов, а делается это для того, чтобы США могли улучшить свою управляемость этим регионом, заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.