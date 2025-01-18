Таллин, 18 января, 2025, 17:06 — ИА Регнум. Военные корабли НАТО приступили к патрулированию Балтийского моря в рамках миссии «Балтийский часовой», заявленной целью которой является «повышение осведомлённости» НАТО о ситуации на Балтике, сообщила в субботу, 18 января, телерадиокомпания ERR.

РИА Новости/Игорь Маслов

Участие в миссии принимают представители военно-морских сил Эстонии, Финляндии, Швеции, Дании, Германии, Польши, Литвы и Латвии, отметили авторы.

«Военные корабли НАТО приступили к патрулированию Балтийского моря в рамках операции «Балтийский часовой». Часть кораблей встала на якорь в Минной гавани Таллина», — сказано в сообщении.

В миссии принимают участие в том числе вертолёт и гидролокационное судно, отметили авторы. При необходимости группировка «может применить силу», сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 13 января стало известно о повреждении подводного кабеля в Балтийском море, соединяющего Швецию, Литву, Германию и Финляндию. Шведские власти связали ЧП с действиями китайского судна, находившегося на якоре в этом районе. Была выдвинута версия, что капитана корабля завербовали российские спецслужбы.

Ранее на Балтике произошло ещё три подобных инцидента. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в срочном порядке рассмотрит вопрос о развёртывании миссии военных патрулей в Балтийском море для охраны инфраструктурных объектов. Два корабля НАТО вошли в Финский залив 15 января. Предполагалось, что всего будет направлено 10 судов.

Страны НАТО воспользовалось происшествием с повреждением подводных кабелей в Балтийском море в качестве предлога для увеличения своего военного присутствия в указанном стратегическом регионе и в целях борьбы с экспортом российской нефти, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что обвинения в причастности РФ к повреждению кабелей в Балтийском море безосновательны и являются абсурдом. Он подчеркнул, что подобные заявления смехотворны на фоне отсутствия реакции на диверсионную деятельность Украины в этой акватории.