Варшава, 31 декабря, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рютте пообещал в срочном порядке рассмотреть вопрос развёртывания миссии военных патрулей Navy Policing в Балтийском море для охраны инфраструктурных объектов в регионе. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск перед заседанием кабмина.

gov.uk

«Позавчера я получил от генсека НАТО сигнал, что мы будем в срочном порядке работать над этим», — приводит слова Туска телеканал TVP Info.

Ранее Рютте также заявлял, что планирует увеличить военное присутствие альянса в Балтийском море в связи с недавними инцидентами, которые связаны с повреждением подводных энергетических кабелей.

Как передавало ИА Регнум, 25 декабря между Эстонией и Финляндией зафиксировали аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2. На следующий день эстонские СМИ сообщили, что ещё три подводных кабеля связи между двумя странами вышли из строя. Издание Postimees также отметило, что правительство страны созвало экстренное заседание на тему аварийного отключения подводного электрокабеля EstLink 2 и защиты подводной инфраструктуры.

18 ноября о повреждении подводного кабеля C-Lion1 сообщили финская газета Ilta-Sanomat и государственный оператор Cinia. В компании отметили, что обычно восстановительные работы на морских кабелях длятся от пяти до 15 дней. Министерства иностранных дел Германии и Финляндии выразили беспокойство в связи с произошедшим и заявили, что проводится тщательное расследование.

Позже директор по технологиям литовской телекоммуникационной компании Telia Андрюс Шемешкявичюс сообщил о повреждении ещё одного кабеля, проложенного под водой между Литвой и Швецией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчёркивал, что обвинения в причастности РФ к повреждению кабелей в Балтийском море безосновательны и являются абсурдом.