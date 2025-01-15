Хельсинки, 15 января, 2025, 17:28 — ИА Регнум. Два военных корабля Североатлантического альянса (НАТО) вошли в Финский залив в рамках реализации операции «Балтийский часовой». Об этом сообщила финская телерадиокомпания Yle.

EPA/TASS

«Немецкий FGS Datteln и нидерландский HNLMS Luymes провели переброску лодок в Балтийском море для совместной отработки оперативных действий. Оба корабля развёрнуты в составе Постоянной группы противоминной обороны НАТО первого Командования ВМС НАТО», — указано в публикации.

Уточняется, что целью данных манёвров является предотвращение нанесения ущерба критической подводной инфраструктуре.

Как передавало ИА Регнум, в конце декабря 2024 года генсек НАТО Марк Рютте пообещал в срочном порядке рассмотреть вопрос развёртывания миссии военных патрулей Navy Policing в Балтийском море для охраны инфраструктурных объектов в регионе. По данным финских СМИ, альянс направит на Балтику около 10 кораблей для защиты подводных кабелей.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также сообщил, что страны НАТО намерены радикально увеличить военное присутствие в Балтийском море. По его словам, члены альянса хотят иметь право контролировать суда в нейтральных водах Балтики, а при необходимости задерживать корабли.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчёркивал, что обвинения в причастности РФ к повреждению кабелей в Балтийском море безосновательны и являются абсурдом. По словам представителя Кремля, такие заявления смехотворны на фоне отсутствия реакции на диверсионную деятельность Украины в Балтийском море.