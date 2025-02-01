Москва, 1 февраля, 2025, 13:11 — ИА Регнум. Российские войска освободили населённый пункт Крымское в ДНР, сообщила в субботу, 1 февраля, пресс-служба Министерства обороны.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия и освободили населённый пункт Крымское Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

Также 1 февраля военное ведомство проинформировало о нанесении группового удара высокоточным оружием и беспилотниками по объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Совокупные потери ВСУ в минувшие сутки составили до 1310 человек.

Как сообщалось ранее, 26 января пресс-служба Минобороны проинформировала, что группировка ВС РФ «Восток» освободила Великую Новосёлку. Обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов в своей статье напоминал, что в течение всего 2023-го и части 2024 года этот посёлок оставался важным узлом обороны противника на линии Угледар — Новосёлка — Гуляйполе — Орехов — Каменка.

После освобождения Великой Новосёлки российским военным останется занять Красноармейск, чтобы выйти к границам ДНР, отмечал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

31 января военное ведомство проинформировало, что начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов посетил пункт управления группировки «Восток», отметил успехи при освобождении населённых пунктов Времевка и Великая Новосёлка и поставил перед воинским объединением новые боевые задачи.

28 января министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 25-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознамённой бригады имени Латышских стрелков с освобождением посёлка Двуречная в Харьковской области. Благодаря освобождению посёлка ВС РФ смогут продолжить наступление в Харьковской области в сторону Волчанска, отметил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.