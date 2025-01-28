Харьков, Украина, 28 января, 2025, 14:35 — ИА Регнум. Благодаря освобождению посёлка Двуречная российские силы смогут продолжить наступление в Харьковской области в сторону Волчанска. Об этом заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев 28 января «РИА Новости».

Станислав Красильников/РИА Новости

Ранее Минобороны России сообщило о переходе Двуречной под контроль группировки войск «Запад». Ганчев отметил, что прежде этот довольно большой посёлок был районным центром, но в 2020 году Двуречанский район упразднили, а его территорию присоединили к Купянскому району.

«Это плацдарм для дальнейшего наступления по территории Купянского района в сторону Волчанского района, то есть это достаточно серьёзный оперативно-тактический простор для наших войск», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что украинские войска полностью контролировали правобережье реки Оскол, но теперь, возможно, сократится количество обстрелов населённых пунктов на левом берегу.

Как сообщало ИА Регнум, 28 января министр обороны Андрей Белоусов поздравил с освобождением посёлка Двуречная в Харьковской области командование и личный состав 25-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознамённой бригады имени Латышских стрелков.

Днём ранее российские войска освободили посёлок Великая Новосёлка в Донецкой Народной Республике, а 22 января — населённый пункт Западное в Харьковской области.