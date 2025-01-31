Донецк, 31 января, 2025, 12:12 — ИА Регнум. Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов посетил пункт управления группировки российских войск «Восток» и поставил перед воинским объединением новые боевые задачи. Об этом сообщило 31 января Министерство обороны РФ.

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«(Герасимов) отметил успехи группировки «Восток» при освобождении населённых пунктов Великая Новосёлка и Времевка (ДНР), поставил задачи на дальнейшие действия», — уточнило ведомство в своём Telegram-канале.

Командующий группировкой генерал-лейтенант Андрей Иванаев доложил главе Генштаба об оперативной обстановке в зоне ответственности воинского объединения. Герасимов также вручил награды военнослужащим, наиболее отличившимся в ходе боевой службы. Он выразил им благодарность за мужество и отвагу.

Как сообщало ИА Регнум, 18 января Минобороны РФ проинформировало, что группировка войск «Восток» освободила село Времевка. Кроме того, российские бойцы нанесли поражение механизированной и десантно-штурмовой бригадам ВСУ в районах села Константинополь и посёлка Великая Новосёлка. 26 января стало известно, что группировка «Восток» освободила Великую Новосёлку.

29 января министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку «Юг» ВС РФ в зоне проведения СВО. Он заслушал доклад командующего объединением генерал-полковника Александра Санчика о характере действий ВСУ.

Представители штаба группировки также доложили министру об обеспечении войск. Кроме того, Белоусову представили современные роботизированные комплексы с боевыми модулями.