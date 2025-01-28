Москва, 28 января, 2025, 13:05 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих Вооружённых сил РФ, участвовавших в освобождении населённого пункта Двуречная в Харьковской области. Об этом сообщило 28 января российское оборонное ведомство.

Алексей Никольский/РИА Новости Министр обороны России Андрей Белоусов

«Белоусов поздравил командование и личный состав 25-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознамённой бригады имени Латышских стрелков за успешное выполнение боевых задач при освобождении населённого пункта Двуречная», — отметило Минобороны в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 28 января, официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал, что бойцы ВС РФ освободили Двуречную. 22 января Министерство обороны России обнародовало данные о том, что российские военные освободили населённый пункт Западное в Харьковской области.

21 января стало известно, что ВС РФ освободили населённый пункт Волково в Донецкой Народной Республике, 20 января — Шевченко в ДНР и Новоегоровку в Луганской Народной Республике (ЛНР), 19 января — Воздвиженку, а 18 января — Петропавловку и Времевку в ДНР.