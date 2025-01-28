Вашингтон, 28 января, 2025, 16:57 — ИА Регнум. После освобождения Великой Новосёлки российским военным останется занять Красноармейск (украинское название ― Покровск), чтобы выйти к границам в Донецкой Народной Республике. Об этом 28 января в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Остаётся только один большой по населению центр (Красноармейск) на западе ДНР, который находится на границе с Днепропетровской областью. Как только он будет освобождён — дорога на Днепр открыта», — считает эксперт.

Джонсон отметил, что российские силы уже практически взяли под контроль Часов Яр и Дзержинск, а о взятии Великой Новосёлки стало известно на выходных.

Великую Новосёлку освободили в результате активных наступательных действий подразделения российской группировки войск «Восток». Минобороны РФ проинформировало об этом 27 января.

Как сообщало ИА Регнум, 28 января в силовых структурах заявили, что подразделения Вооружённых сил Украины наносят удары по Красноармейску, не покидая черты города. По разведданным, украинские военные активно работают артиллерией и РСЗО внутри населённого пункта, разрушая городскую инфраструктуру и убивая его жителей. Под удары украинских сил зачастую попадают микрорайоны Шахтёрский и Южный.

Ранее источник в силовых структурах сообщил, что спецподразделение украинской полиции «Белый ангел» начало насильно вывозить детей из Красноармейска из-за риска сдачи города на фоне продвижения российских сил.

Ирландский журналист Чей Боуз считает, что прорыв российских войск в Красноармейск обернётся полной катастрофой для обороны ВСУ. По его словам, бойцы ВС РФ активно развивают успех в ДНР и ведут успешные бои с украинскими силами.

24 января военные группировки российских войск «Центр» освободили Тимофеевку в ДНР. В российских силовых структурах отметили, что это даст возможность ВС РФ ускорить охват Красноармейска с восточного направления. 25 января российская армия почти полностью выбила ВСУ из села Котлино, расположенного к западу от Красноармейска. На этом направлении украинские войска понесли большие потери.