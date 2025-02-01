Москва, 1 февраля, 2025, 12:11 — ИА Регнум. ВС России нанесли групповой удар по объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, сообщила пресс-служба Минобороны в субботу, 1 февраля.

Цели удара были достигнуты, сказано в сообщении.

«Сегодня ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», - отметила пресс-служба.

Также 1 февраля военного ведомство сообщило об освобождении населённого пункта Крымское в ДНР.

Как передавало ИА Регнум, 31 января пресс-служба Минобороны сообщала, что ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Поражались в том числе объекты инфраструктуры военных аэродромов, места сборки, хранения и подготовки к применению ударных беспилотников и безэкипажных катеров.

24 января военное ведомство проинформировало, что за минувшую неделю ВС РФ нанесли восемь групповых ударов по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры и военно-промышленного комплекса Украины. Удары наносились высокоточным оружием и беспилотниками.