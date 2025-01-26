Москва, 26 января, 2025, 17:04 — ИА Регнум. Группировка войск «Восток» Вооружённых сил России освободила посёлок Великая Новосёлка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 26 января сообщило Министерство обороны РФ.

РИА Новости

«26 января 2025 года в результате активных наступательных действий подразделениями 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток» освобождён населённый пункт Великая Новосёлка Донецкой Народной Республики», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января российские военные водрузили государственный флаг Российской Федерации на одном из освобождённых зданий в центре Великой Новосёлки. Отмечалось, что штурмовые подразделения группировки войск «Восток» рассекли населённый пункт на две части и блокировали в них украинские формирования.

Командир роты 114-й мотострелковой бригады 51-й российской армии с позывным Фарик 25 января рассказал, что ВС РФ подошли на расстояние около 5 км до Днепропетровской области. Он уточнил, что противник пытается оказывать сопротивление, однако армия России взламывает его оборону и опорные пункты.

Ранее, 23 января, Telegram-канал Mash со ссылкой на источники сообщил, что у Великой Новосёлки порядка 1,5 тыс. украинских боевиков и наёмников из Польши, Великобритании и Грузии попали в окружение. Отмечалось, что окружённым поставили ультиматум — сложить оружие и сдаться в плен или быть ликвидированными.