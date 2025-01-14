Москва, 14 января, 2025, 15:49 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц не представил какой-либо новой информации во время последней телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 14 января на пресс-конференции, посвящённой итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

Александр Казаков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«В разговоре с Путиным тот же Шольц не сказал ничего из того, чего бы он не говорил публично каждый второй день: «Вы должны уйти!» — уточнил глава МИД.

Лавров подчеркнул, что немецкий канцлер в ходе разговора не упомянул ни слова про первопричины украинского конфликта. Министр пояснил, что Шольц не поднял проблемы притеснения русского языка или угнетения прав русских людей киевским режимом на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября по инициативе Берлина впервые за два года состоялись телефонные переговоры между Путиным и Шольцем, в ходе которых лидеры стран обсуждали ситуацию вокруг Украины. Президент РФ напомнил канцлеру условия Москвы, которые могут стать основой возможных договорённостей по разрешению украинского конфликта.

Путин также назвал беспрецедентной деградацию российско-немецких отношений. Российский лидер обратил внимание, что это произошло из-за недружественных шагов со стороны Берлина. 27 декабря канцлер ФРГ заявил, что снова хотел бы провести телефонный разговор с Путиным. Он также отметил, что донёс до президента РФ позицию о том, что Германия не будет снижать поддержку киевского режима.

11 января Шольц указал на то, что Берлин не хочет, чтобы решения о мирном урегулировании ситуации на Украине принимались без участия киевского режима. Канцлер добавил, что находится в диалоге со многими странами по установлению переговоров между Москвой и Киевом, в которых он придерживается позиции «ничего об Украине без Украины».