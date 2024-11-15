Москва, 15 ноября, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал беспрецедентной деградацию отношений двух государств. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба Кремля.

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По словам российского лидера такое положение дел стало следствием недружественного курса Берлина.

«Подчёркнуто, что Россия всегда чётко выполняла свои договорные и контрактные обязательства в сфере энергетики», — указано в сообщении.

Путин напомнил, что РФ готова взаимовыгодно сотрудничать с Германией, если власти ФРГ обозначат свой интерес к налаживанию отношений.

Как передавало ИА Регнум, Путин провёл телефонный разговор с Шольцем 15 ноября. Он стал первым за два года и состоялся по инициативе немецкой стороны. Российский лидер перечислили условия для заключения возможных договорённостей по Украине. Он также подчеркнул, что российская сторона никогда не отказывалась и продолжает оставаться открытой к возобновлению переговоров, прерванных киевским режимом.

Сообщения о планах Шольца созвониться с российским лидером появились еще в октябре. Так, 16 октября немецкий канцлер в ходе своего выступления в бундестаге выразил готовность обсудить с Путиным вопросы урегулирования конфликта на Украине, а также высказался за участие российской стороны в мирной конференции по украинскому кризису.

В беседе с ИА Регнум политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов напомнил, что в Германии наблюдается глубочайший кризис, ставший следствием работы правительства немецкого канцлера. Своими заявлениями Шольц пытается вернуть хоть какой-то интерес к себе внутри страны, пояснил он.