Берлин, 27 декабря, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц 27 декабря заявил, что он снова хотел бы провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

IMAGO/Global Look Press Олаф Шольц

«Я хотел бы [этого]. Просто нельзя быть наивными или питать иллюзии», — отметил Шольц в интервью новостному порталу t-online в ответ на вопрос о том, готов ли он вновь поговорить с Путиным.

Канцлер Германии также добавил, что он не собирается направлять немецких военнослужащих в зону украинского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября по инициативе Берлина впервые за два года состоялись телефонные переговоры между Путиным и Шольцем, в ходе которых они обсуждали ситуацию вокруг Украины. Российский лидер напомнил главе немецкого правительства условия Москвы, которые могут быть основой возможных договорённостей по разрешению украинского конфликта.

Президент РФ также назвал беспрецедентной деградацию российско-немецких отношений. Глава государства подчеркнул, что это произошло из-за недружественных шагов со стороны Берлина.

Путин 28 ноября отметил, что ряд лидеров западных стран желает возобновить контакты с Россией для обсуждения ситуации на Украине и общеевропейских вопросов, а Шольц стал первым из прервавших молчание. Глава государства уточнил, что в ходе разговора стороны обменялись мнениями и каждый остался при своём.

Шольц 20 декабря заявил о намерении продолжать диалог с президентом России и готовности к новым разговорам с ним. По утверждению немецкого канцлера, Путину нужно донести, насколько важен вклад Москвы в урегулирование конфликта на Украине.