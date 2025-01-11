Берлин, 11 января, 2025, 19:17 — ИА Регнум. Германия не хочет, чтобы решения о мирном урегулировании ситуации на Украине принимались без участия Киева. Об этом 11 января заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на федеральном съезде Социал-демократической партии страны (СДПГ) в Берлине.

CHRISTOPH SOEDER/EPA/ТАСС Канцлер Германии Олаф Шольц

Политик признался, что находится в диалоге со многими странами по установлению переговоров между Москвой и Киевом, в которых он придерживается позиции «ничего об Украине без Украины».

«Мы должны добиваться настоящих переговоров, которые положат конец смертям и разрушениям на Украине… ничто не должно решаться за спиной Украины», — заявил Шольц.

Канцлер напомнил, что Берлин больше других стран в Европе оказывает поддержку Украине и на этом не остановится.

«В Германии есть одна политическая сила (СДПГ), которая безоговорочно поддерживает Украину и одновременно следит за тем, чтобы нас не втянули в вооружённый конфликт. Я буду сохранять твердость и благоразумие, на это могут рассчитывать все граждане Германии», — заверил политик.

Как сообщало ИА Регнум, 9 января газета Financial Times сообщила, что команда избранного президента Дональда Трампа пересматривает подход к вопросу урегулирования украинского конфликта. Отмечается, что будущая администрация США не хочет, чтобы действия сравнивали с выводом американских войск из Афганистана.

Сам Трамп 9 января объявил о подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, конфликт на Украине должен быть завершён, однако все встречи будут организованы после церемонии его инаугурации, назначенной на 20 января.

11 января депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский остаётся последним препятствием на пути к разрешению украинского конфликта, так как все крупные игроки готовы пойти на мир.

В июне Путин отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов членства в НАТО. Кроме того, для начала мирных переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав РФ в 2022 году, подчёркивал Путин.