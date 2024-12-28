Берлин, 28 декабря, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что донёс до президента России Владимира Путина позицию о том, что Германия не будет снижать поддержку Украины. Об этом он заявил в субботу, 28 декабря, в интервью изданию T-Online.

IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

«Я дал ему понять, что он не может надеяться, что наша поддержка Украины ослабнет. Только военная помощь Германии составляет 28 млрд евро. После США мы являемся самым сильным сторонником Украины в мире», — отметил он.

Шольц также добавил, что избранный президент США Дональд Трамп хочет положить конец конфликту на Украине, но не ответил на вопрос, как именно.

Как сообщало ИА Регнум, Шольц 27 декабря рассказал, что хотел вновь побеседовать с Путиным по теме Украины. Он также отметил, что он не намерен направлять немецких военных в зону украинского конфликта. При этом, по его словам, Берлин будет «играть важную роль» в гарантиях безопасности для Украины.

Предыдущий разговор Путина и Шольца состоялся 15 ноября по инициативе Берлина. Лидеры двух стран поговорили впервые за два года. Путин напомнил Шольцу условия Москвы, которые могут быть основой возможных договорённостей по разрешению конфликта на Украине. Они должны учитывать интересы России в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта.

Спустя четыре дня Шольц поговорил по телефону с Трампом. По словам официального представителя немецкого правительства Штеффена Хебештрайта, Шольц и Трамп считают, что вооружённый конфликт на Украине «продолжается слишком долго».