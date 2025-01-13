Москва, 13 января, 2025, 12:06 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённый пункт Песчаное в Донецкой Народной Республике. Об этом в понедельник, 13 января, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Песчаное Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

Также 13 января пресс-служба Минобороны сообщила о нанесении в минувшие сутки поражения инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, скоплениям живой силы и техники противника в 157 районах. С начала специальной военной операции было уничтожено свыше 20,5 тыс. танков ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, ранее 13 января глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВС России продолжают продвижение и находятся сейчас примерно в 7 км от западной границы республики.

6 января российские войска полностью освободили Курахово от ВСУ. Таким образом ВС РФ лишили украинскую армию одного из мощнейших укрепрайонов, отмечал Пушилин. Он напомнил, что город пытались удержать порядка 15 тыс. украинских военнослужащих.

Президент России Владимир Путин ранее назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей спецоперации. Глава государства заявил, что движение в зоне специальной военной операции идёт по всей линии фронта, а бойцы ВС России возвращают территории квадратными километрами.