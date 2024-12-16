Москва, 16 декабря, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Уходящий 2024 год стал знаковым в плане достижения целей специальной военной операции. Об этом 16 декабря на коллегии Министерства обороны России заявил президент РФ Владимир Путин.

Григорий Сысоев/РИА Новости

«Сразу отмечу, что уходящий год стал знаковым в достижении целей специальной военной операции. Только в текущем году освобождено 189 населенных пунктов. Хочу сердечно поблагодарить наших героев, солдат и офицеров, которые самоотверженно и стойко сражаются на передовой», — отметил российский лидер.

Он также добавил, что российские войска прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения благодаря профессионализму и мужеству бойцов ВС РФ, труду оборонных предприятий и всенародной поддержке армии и флота.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 декабря заявил, что специальная военная операция на Украине завершится, когда будут достигнуты все поставленные Россией цели. По его словам, эти цели могут быть достигнуты как итог СВО или как итог соответствующих переговоров.

При этом он добавил, что пока переговоры не ведутся из-за отказов со стороны киевского режима. В связи с этим спецоперация продолжается до победного конца, заключил представитель Кремля.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Россия близка к достижению поставленных целей спецоперации. По его словам, ситуация в зоне боевых действий складывается не в пользу Киева, стратегическая инициатива принадлежит российской армии.