Москва, 13 января, 2025, 12:12 — ИА Регнум. Российские войска с начала проведения специальной военной операции уничтожили более 20,5 тыс. танков украинской армии. Об этом 13 января сообщило Министерство обороны РФ.

Алексей Даничев/РИА Новости

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены… 20 512 танков и других боевых бронированных машин», — отметило ведомство в Telegram-канале.

Кроме того, за это время Вооружённым силам РФ удалось уничтожить 652 самолёта, 283 вертолёта, 40 215 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 590 комплексов противовоздушной обороны (ПВО), 1508 боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО), 20 545 орудий полевой артиллерии и миномётов, 30 218 единиц военной автотехники.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября президент РФ Владимир Путин уточнил, что ВСУ начали терять меньше танков в зоне конфликта, поскольку их у Киева стало меньше. Он добавил, что в 2023 году во время контрнаступления украинские военные потеряли 18 тыс. единиц техники.

В начале декабря советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что переданные ВСУ американские танки Abrams оказались практически бесполезными в боевых действиях в зоне спецоперации. По его словам, Соединённые Штаты отправили Киеву недоукомплектованную технику.