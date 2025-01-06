ДНР, 6 января, 2025, 12:55 — ИА Регнум. Бойцы подразделений Южной группировки войск освободили от Вооружённых сил Украины (ВСУ) город Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в понедельник, 6 января, сообщило Министерство обороны РФ.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Активными действиями подразделений Южной группировки войск освобождён населённый пункт Курахово Донецкой Народной Республики», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

Кроме того, российские силы также нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух мотопехотных и горно-штурмовой бригад ВСУ у таких населённых пунктов, как Пискуновка, Алексеево-Дружковка, Миньковка, Часов Яр, Веролюбовка и Янтарное. В результате противник в числе прочего потерял до 265 человек, а также танк Leopard производства ФРГ.

По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, в результате освобождения Курахова от украинских сил ВСУ лишились самого важного для них логистического узла на южнодонецком направлении. Украинская армия снабжала через город свои гарнизоны на территории региона и на некоторых участках временно подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области.

Также армия России за сутки освободила населённый пункт Даченское в ДНР.