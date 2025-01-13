Донецк, 13 января, 2025, 10:32 — ИА Регнум. ВС России продолжают продвижение и находятся примерно в семи километрах от западной границы Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Станислав Красильников/РИА Новости

«До западной границы, а именно до границы с Днепропетровской областью, по последним данным, остаётся порядка семи километров. Наши подразделения продолжают продвижение», — рассказал он.

При этом Пушилин уточнил, что эта цифра является примерной, потому что линия фронта постоянно меняется, а продвижение осуществляется вне населённых пунктов.

Как передавало ИА Регнум, 6 января российские войска полностью освободили Курахово от ВСУ. По словам Пушилина, освободив Курахово, российские военные лишили украинскую армию одного из мощнейших укрепрайонов. Пытаясь сохранить свои позиции в Курахово, ВСУ задействовали серьёзные силы. Город пытались удержать порядка 15 тыс. украинских военнослужащих, добавил глава региона.

Президент России Владимир Путин ранее назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей спецоперации. Он также заявил, что движение в зоне специальной военной операции идёт по всей линии фронта, а бойцы ВС России возвращают территории квадратными километрами.