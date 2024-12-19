Москва, 19 декабря, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Движение в зоне специальной военной операции (СВО) идёт по всей линии фронта, а бойцы ВС России возвращают территории квадратными километрами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной прямой линии.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Ситуация в зоне СВО меняется кардинально. Движение идёт по всей линии фронта каждый день», — рассказал российский лидер.

Путин уточнил, что продвижение идёт не на 200–300 метров. По его словам, российские бойцы возвращают территории квадратными километрами. Глава государства отметил, что Россия неустанно движется к решению задач, поставленных в начале СВО.

Как передавало ИА Регнум, на итоговой коллегии Минобороны глава ведомства Андрей Белоусов сообщил, что ВС России в 2024 году освободили почти 4,5 тыс. кв. км территории. Он подчеркнул, что российские войска владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения. ВСУ на данный момент контролируют менее 1% территории ЛНР и около 25–30% территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. По словам министра, среднесуточное продвижение российских войск значительно ускорилось и составляет порядка 30 кв. км.

Ранее Путин назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей спецоперации. ВС РФ прочно владеют инициативой благодаря профессионализму и мужеству бойцов, труду оборонных предприятий и всенародной поддержке армии и флота, подчеркнул президент.

18 декабря глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил на брифинге, что российские войска проводят наступление по всему фронту, несмотря на колоссальную помощь ВСУ со стороны Запада. Он добавил, что потери ВСУ с момента начала СВО составили около 1 млн человек убитыми и ранеными.