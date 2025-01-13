Москва, 13 января, 2025, 12:13 — ИА Регнум. Российские силы за прошедшие сутки поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов и скопления живой силы и техники армии Украины в 157 районах. Об этом сообщили 13 января в Министерстве обороны России.

Алексей Коновалов/ТАСС

«<…> нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 157 районах», ― говорится в ежедневной сводке оборонного ведомства о ходе спецоперации в Telegram-канале.

Удары российские военные нанесли при поддержке оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии.

Потери украинской армии за прошедшие сутки в общей сложности на всех направлениях составили до 1740 бойцов.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны на 13 января, Вооружённые силы России за прошедшие сутки освободили населённый пункт Песчаное в Донецкой Народной Республике.

Российские военные 12 января поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов и скопления живой силы и техники армии Украины в 139 районах. Также российские силы сбили 55 беспилотников самолётного типа украинской армии.

Российские истребители Су-34 13 декабря уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар по противнику наносился с помощью авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции. После того как разведка подтвердила уничтожение личного состава и опорного пункта украинских войск, истребители благополучно вернулись на аэродром вылета.