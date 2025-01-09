Донецк, 9 января, 2025, 11:52 — ИА Регнум. Освободив Курахово, российские военные лишили украинскую армию одного из мощнейших укрепрайонов. Об этом 9 января заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Алексей Коновалов/ТАСС

Он назвал Курахово важнейшим населённым пунктом с точки зрения обороны ВСУ.

«Противник выстраивал там и подземные коммуникации. Это очень серьёзный укрепрайон, сопоставимый и с другими укрепрайонами, в частности, например, как Авдеевка или же Угледар», — заявил Пушилин.

Пытаясь сохранить свои позиции в Курахово, ВСУ задействовали серьёзные силы. Город пытались удержать порядка 15 тыс. украинских военнослужащих.

Теперь, когда Курахово освобождён от украинских формирований, ВСУ лишились возможности обстреливать Петровский и Кировский районы Донецка, добавил глава ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, российские войска освободили Курахово от ВСУ 6 января. Как отметил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, украинская армия лишилась важнейшего логистического узла на южнодонецком направлении. Через Курахово ВСУ снабжали гарнизоны на территории ДНР и на некоторых участках временно подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Город Авдеевку в ДНР российские военные освободили от украинских формирований 17 февраля 2024 года. Площадь освобождённой территории составила 31,75 кв. км.

Угледар был освобождён от ВСУ 3 октября. Сначала российские военные провели обходной манёвр, нанесли удары по противнику с флангов, а затем взяли украинские подразделения в клещи. В освобождённом городе находились брошенные ВСУ миномёты, гранатомёты, стрелковое оружие и боеприпасы, в том числе производства стран НАТО.