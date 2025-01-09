Вашингтон, 9 января, 2025, 14:50 — ИА Регнум. Присоединение Гренландии к США является для Вашингтона вопросом национальной безопасности. Об этом 8 января заявил будущий советник избранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц.

Ida Marie Odgaard/ЕРА/ТАСС

«Есть Россия, которая пытается стать королевой Арктики, с более чем 60 ледоколами, некоторые из которых атомные», — процитировало Уолтца агентство Reuters.

При этом, отметил политик, у США только два ледокола. Он напомнил, что на одном из них произошёл пожар.

Также Уолтц заявил, что в Гренландии — источник важнейших природных ресурсов. Полярные шапки тают, Китай строит ледоколы и продвигается в Арктику, отметил он.

«Так что это нефть и газ. Это наша национальная безопасность», — заявил политик.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп в начале декабря заявил, что США «абсолютно необходимо» получить во владение Гренландию. Сейчас остров вместе с окружающими меньшими островами образует одноимённую административную автономную единицу, входящую в состав Датского королевства. В ответ на заявление Трампа премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продаётся. Власти Дании отвергли предложение избранного президента США.

7 января Трамп заявил, что Дания должна отдать Гренландию США якобы для защиты «свободного мира». При этом американский политик не исключил использования военных и экономических средств для достижения этой цели.

Телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц Дании 8 января сообщил, что советники и союзники Трампа предупредили Копенгаген о серьёзном настрое относительно покупки Гренландии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 января заявил, что Россия всегда будет присутствовать в Арктике, которая является зоной национальных интересов страны. Что касается заявлений Трампа по Гренландии, этот вопрос следует решать США и Дании.