Копенгаген, 23 декабря, 2024, 19:29 — ИА Регнум. Гренландия не продаётся и не будет продаваться. Об этом 23 декабря заявил премьер-министр Гренландии Муте Эгеде.

Global Look Press/Stefan Huwiler/http://imagebroker.com/#/search/

Ранее избранный президент США Дональд Трамп вновь озвучил намерение отобрать Гренландию у Дании. Он назвал подобные действия «абсолютной необходимостью» в целях национальной безопасности и свободы во всём мире. В 2019 году политик уже интересовался возможностью приобрести остров.

«Гренландия наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться. Мы не должны проиграть нашу долгую борьбу за свободу», — привело комментарий датского премьера агентство Reuters.

Как сообщало ИА Регнум, с 22 декабря между Трампом и президентом Панамы Хосе РаулемМулино разразился спор по поводу принадлежности Панамского канала. Республиканец заявил, что намерен вернуть Америке отданный в прошлом веке канал. Политик назвал «обдиранием» взимаемую за пользование каналом плату. Лидер Панамы, в свою очередь напомнил, что Панамский канал в полной мере принадлежит его государству на основании договора 1977 года и его возврат США не может обсуждаться. Трамп на подобное заявление отреагировал фразой:"Ещё посмотрим».