Москва, 9 января, 2025, 12:47 — ИА Регнум. Москва заинтересована в том, чтобы расследование авиакатастрофы в Актау было объективным и беспристрастным. Об этом 9 января заявил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он напомнил, что президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев дважды говорили по телефону. Российские власти дали поручения следственным органам, специалисты из РФ оказывают содействие в расследовании причин авиапроисшествия.

«Мы заинтересованы в абсолютно объективном, беспристрастном расследовании с тем, чтобы определить причины этой катастрофы», — отметил Песков.

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