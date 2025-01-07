Вашингтон, 7 января, 2025, 05:52 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что его сын Дональд Трамп-младший прибудет с визитом в Гренландию, а также пообещал вернуть острову «величие». Об этом политик написал 6 января в своей соцсети Truth Social.

ИА Регнум Трамп ликует

«Мой сын, Дональд младший, и различные представители отправятся туда, чтобы посетить некоторые из самых великолепных мест и достопримечательностей», — уточнил Трамп.

Как подчеркнул политик-республиканец, в случае, если Гренландия станет частью США, то все её жители поймут, насколько огромна выгода от этого шага. По словам Трампа, Соединённые Штаты станут защищать и беречь остров от «злобного внешнего мира» и вернут Гренландии её величие.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сын избранного президента США Дональд Трамп — младший выехал в Гренландию. Отмечается, что Трамп-младший намерен встретиться с главой правительственной социал-демократической партии «Сиумут» Эриком Йенсеном, который отправил сыну Трампа приглашение посетить остров.

23 декабря избранный президент США Дональд Трамп заявил об «абсолютной необходимости» получить в своё владение остров Гренландия, входящий в состав Дании. В тот же день премьер-министр острова Муте Эгеде сообщил, что Гренландия не продаётся и не будет продаваться. Премьер также добавил, что Дания не должна проиграть свою долгую борьбу за свободу.