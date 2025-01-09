Вашингтон, 9 января, 2025, 10:39 — ИА Регнум. Советники и союзники избранного президента США Дональда Трампа предупредили чиновников в Дании о серьёзном настрое касательно покупки Гренландии. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на датских официальных лиц.

Allison Robbert — Pool via CNP/Global Look Press

В стране идут обсуждения, какая реакция позволит сохранить отношения с американскими властями, которые вот-вот придут к власти. Чиновники отмечают, что нынешняя ситуация отличается от заявлений Трампа о покупке острова, звучавших в 2019 году.

«Сейчас это кажется гораздо более серьёзным», — цитируются слова одного из источников в материале от 8 января.

Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен отметил, что страна готова обсудить данный вопрос с администрацией Трампа и определить возможные пути для ещё более тесного сотрудничества.

Как передавало ИА Регнум, 3 декабря Трамп заявил об «абсолютной необходимости» для США получить во владение остров Гренландия, входящий в состав Дании. Премьер-министр острова Муте Эгеде в ответ на это заявил, что Гренландия не продаётся и не будет продаваться. Король Дании Фредерик X изменил герб страны, сделав акцент на белом медведе и баране, символизирующих Гренландию и Фарерские острова соответственно.

Трамп 7 января заявил, что Дания должна передать Гренландию под контроль США для защиты «свободного мира». Он не исключил применение военных и экономических средств принуждения в отношении острова. Позднее Расмуссен предположил, что Гренландия может обрести независимость, если этого захотят её жители, но вряд ли станет штатом США.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя геополитические заявления Трампа, отметила, что американский политик пока официально не вступил в должность. По её словам, оценивать подобные высказывания будет необходимо, только когда Трамп официально встанет во главе государства.