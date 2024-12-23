Вашингтон, 23 декабря, 2024, 09:13 — ИА Регнум. Для Соединённых Штатов Америки является «абсолютной необходимостью» получить в своё владение остров Гренландия. Об этом 23 декабря заявил избранный президент страны Дональд Трамп.

Christian Klindt Soelbeck/EPA/ТАСС

«В целях национальной безопасности и свободы во всём мире Соединённые Штаты Америки полагают, что владение Гренландией и контроль над ней являются абсолютной необходимостью», — написал он в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, его кандидат на должность посла США в Дании, бывший американский посол в Швеции и бизнесмен Кен Хауэри прекрасно справится с представлением американских интересов в стране.

В 2019 году в СМИ появились сообщения о том, что Трамп интересуется возможностью приобретения Гренландии. Позднее сам республиканец подтвердил данную информацию, пояснив, что интересуется этим вопросом «стратегически». В Гренландии в ответ на такие планы заявили, что остров не продаётся, а в Дании выразили надежду, что всё это является шуткой, назвав абсурдной саму идею такого рода сделки.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 декабря избранный глава Белого дома заявил о намерении переименовать в Мак-Кинли высочайшую гору Северной Америки, название которой в августе 2015 года сменил занимавший тогда пост президента США Барак Обама. Гора Денали находится на Аляске в центре одноимённого национального парка.

Трамп 22 декабря заявил, что хочет вернуть США переданный Панаме ещё в прошлом веке Панамский канал. По его словам, этот канал играет ключевую роль в американской экономике и национальной безопасности.