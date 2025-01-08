Париж, 8 января, 2025, 16:46 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро 8 января заявил, что Европейская комиссия должна принять меры по регулированию цифрового пространства на фоне заявлений американского миллиардера Илона Маска. Французский дипломат рассказал об этом 8 января в эфире радио France Inter.

Yolanda Ruiz/Global Look Press Илон Маск

Маск, который в США будет руководить новым департаментом эффективности правительства, сделал ряд критических заявлений в адрес руководства европейских стран, в частности Германии и Великобритании. Реагируя на них, глава МИД Франции призвал ЕК «проснуться».

«Либо Европейская комиссия будет со всей строгостью применять существующие законы для защиты нашего общественного пространства, либо нет, и в этом случае ей следует подумать о том, чтобы вернуть государствам — членам Европейского союза, в частности Франции, возможность делать это», — заявил Барро.

Как сообщало ИА Регнум, Маск в конце декабря заявил, что спасти немецкий народ может только правая партия «Альтернатива для Германии». В ответ канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что совершенно с этим не согласен. Маск в свою очередь назвал Шольца «некомпетентным дураком», призвав его уйти в отставку.

В начале января Маск призвал к отставке британского премьер-министра Кира Стармера. Королю Карлу III он посоветовал распустить парламент и назначить всеобщие выборы. При этом правую политическую партию Reform UK Маск назвал «последней надеждой Британии».

Президент Франции Эммануэль Макрон 6 января обвинил Маска во вмешательстве в выборы в других странах. Он заявил, что Маск поддерживает «новый реакционный интернационал».