Вашингтон, 21 декабря, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Американский миллиардер Илон Маск негативно высказался о канцлере ФРГ Олафе Шольце, назвав его некомпетентным дураком. Об этом американец заявил в соцсети X.

IMAGO/Global Look Press

«Шольц должен немедленно уйти в отставку. Некомпетентный дурак», — указал Маск в комментарии на странице Шольца.

Таким образом предприниматель прокомментировал публикацию в X, в которой немецкий канцлер выражал сочувствие жертвам теракта в Магдебурге.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря Маск заявил, что только партия «Альтернатива для Германии» сумеет спасти немецкий народ. Кандидат в канцлеры от «АдГ» Алиса Вайдель в свою очередь оставила Маску комментарий, в котором указала, что он совершенно прав.

Шольц также отреагировал на слова Маска и заявил, что не согласен с мнением американского миллиардера.

16 декабря бундестаг выразил вотум недоверия Шольцу. Согласно законодательству Германии, в стране будут проведены досрочные парламентские выборы. Пресс-служба президента ФРГ сообщила о его одобрении даты 23 февраля 2025 года для проведения досрочных выборов в парламент.