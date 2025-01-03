Вашингтон, 3 января, 2025, 19:11 — ИА Регнум. Американский миллиардер Илон Маск призвал подать в отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера, заявив, что тот является соучастником изнасилований девочек. Об этом он заявил в соцсети X.

Tejas Sandhu/Global Look Press Кир Стармер

«Стармер был соучастником изнасилования Британии, когда на протяжении шести лет возглавлял Королевскую прокурорскую службу. Стармера нужно отправить в отставку и предъявить ему обвинения в соучастии в ужаснейшем массовом преступлении в британской истории», — указал он в публикации.

В Великобритании в последнее время развивается скандал вокруг расследования массовых сексуальных преступлений, совершённых выходцами из Пакистана в отношении тысяч британских девушек в таких городах, как Олдем, Рочдейл, Телфорд и т.д. Изнасилования, совершённые во временном промежутке с 1980-х по 2010-е годы, замалчивались и лишь в 2012 году стали предаваться огласке. При этом Стармер с 2008 по 2013 годы руководил Королевской прокурорской службой, а значит, он также может быть причастен к этому скандалу.

Министр здравоохранения и социальных дел Великобритании Уэз Стритинг в ответ на публикацию Маска заявил, что его замечания ошибочны и основаны на ложной информации. Тем не менее министр выразил готовность работать с Маском и надежду на то, что ему и его соцсети предстоит сыграть большую роль в решении этой серьёзной проблемы.

Как передавало ИА Регнум, 3 января Маск призвал короля Великобритании Карла III распустить парламент и назначить в королевстве всеобщие выборы. А 1 января Маск назвал правую политическую партию «Reform UK» последней надеждой Великобритании и призвал голосовать за неё.

17 декабря Ipsos опубликовал результаты опроса граждан Великобритании, согласно которым уровень удовлетворённости работой Кира Стармера на посту премьер-министра среди граждан Соединённого Королевства стал самым низким среди всех британских премьеров за последние 40 лет.