Вашингтон, 3 января, 2025, 13:37 — ИА Регнум. Американский миллиардер Илон Маск призвал короля Великобритании Карла III распустить парламент и назначить в королевстве всеобщие выборы.

Pool/Global Look Press Король Великобритании Карл III

Недавно в социальной сети X появилась публикация, в которой пользователь обратился к Карлу III с требованием распустить парламент и назначить всеобщие выборы ради безопасности Соединённого Королевства. При этом британского короля призвали действовать оперативно, пока не стало слишком поздно.

«Да», — указал Илон Маск в комментарии к данной публикации.

Как передавало ИА Регнум, 1 января Маск назвал правую политическую партию «Reform UK» последней надеждой Великобритании и призвал голосовать за неё.

17 декабря Ipsos опубликовал результаты опроса граждан Великобритании, согласно которым уровень удовлетворённости работой Кира Стармера на посту премьер-министра среди граждан Соединённого Королевства стал самым низким среди всех британских премьеров за последние 40 лет.

Ранее Маск заявил, что только партия «Альтернатива для Германии» сумеет спасти немецкий народ. Кандидат в канцлеры от «АдГ» Алиса Вайдель в свою очередь оставила Маску комментарий, в котором указала, что он совершенно прав.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц также отреагировал на слова Маска и заявил, что не согласен с мнением американского миллиардера. После этого Маск назвал его «некомпетентным дураком» и призвал его уйти в отставку.