Вашингтон, 20 декабря, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Только партия «Альтернатива для Германии» сумеет спасти немецкий народ. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск в соцсети X.

Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ранее политическая активистка из ФРГ в своей публикации в X раскритиковала кандидата в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца.

«Только «АдГ» спасёт Германию», — отметил Маск у себя на странице, после того как репостнул к себе публикацию немки.

Кандидат в канцлеры от «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель в свою очередь оставила Маску комментарий, в котором указала, что он совершенно прав.

Как передавало ИА Регнум, 16 декабря бундестаг выразил вотум недоверия канцлеру Олафу Шольцу. Согласно законодательству Германии, в стране будут проведены досрочные парламентские выборы. Пресс-служба президента ФРГ сообщила о его одобрении даты 23 февраля 2025 года для проведения досрочных выборов в парламент.

«Альтернатива для Германии» выдвинула Алису Вайдель на пост канцлера ФРГ. Сопредседатель партии Тино Хруппала отметил, что это решение было принято «очень гармонично». В материале также приводится заявление самой Вайдель о том, что её выдвижение связано с высоким рейтингом партии, который, по её словам, составляет 19%.

Ранее в июне «АдГ» набрала 15,6% голосов на выборах в Европарламент в Германии и заняла второе место. Впервые в истории страны такой результат на общенациональных выборах получила крайне правая партия.

Политолог-германист Тимофей Борисов в разговоре с ИА Регнум ранее отметил, что по итогам досрочных выборов в немецкий парламент, скорее всего, победу одержит партия Христианско-демократического союза Германии (ХДС/ХСС), а новым канцлером ФРГ станет Мерц. Но единоличного большинства у ХДС не будет, что вновь приведёт к созданию трёхсторонней неустойчивой коалиции, сказал эксперт.