Берлин, 20 декабря, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не согласен с мнением американского миллиардера Илона Маска, увидевшего будущее у ФРГ только вместе с ультраправой партией «Альтернатива для Германии».

Emmanuele Contini/Global Look Press

20 декабря Маск заявил, что только партия «АдГ» сумеет спасти немецкий народ.

«Я уверенно говорю, что демократические партии в Германии видят ситуацию по-иному. У нас свобода слова. Она относится и к миллиардерам, но свобода убеждений означает в том числе то, что вы можете говорить неправильные вещи и давать нехорошие политические советы», — отметил немец.

Кандидат в канцлеры от «АдГ» Алиса Вайдель оставила под высказыванием Маска комментарий, в котором указала, что он совершенно прав.

Как передавало ИА Регнум, 16 декабря бундестаг выразил вотум недоверия Шольцу. Согласно законодательству Германии, в стране будут проведены досрочные парламентские выборы. Пресс-служба президента ФРГ сообщила о его одобрении даты 23 февраля 2025 года для проведения досрочных выборов в парламент.

«Альтернатива для Германии» выдвинула Алису Вайдель на пост канцлера ФРГ. Сопредседатель партии Тино Хруппала отметил, что это решение было принято «очень гармонично». В материале также приводится заявление самой Вайдель о том, что её выдвижение связано с высоким рейтингом партии, который, по её словам, составляет 19%.