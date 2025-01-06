Париж, 6 января, 2025, 17:23 — ИА Регнум. Американский бизнесмен, владелец социальной сети X Илон Маск вмешивается в выборы в других странах, в частности в Германии. Об этом 6 января заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Global Look Press/IMAGO/Jeffrey Mayer

«А если бы 10 лет назад кто-нибудь нам сказал, что владелец одной из крупнейших в мире соцсетей будет поддерживать новый реакционный интернационал и будет напрямую вмешиваться в выборы, в том числе в Германии? Кто бы мог себе такое представить? Это мир, в котором мы живём», — отметил Макрон в ходе выступления, трансляция которого велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря Маск заявил, что только партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) способна спасти немецкий народ. Кандидат в канцлеры от АдГ Алиса Вайдель, в свою очередь, оставила Маску комментарий, в котором указала, что он совершенно прав.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отреагировал на слова Маска и заявил, что не согласен с его мнением. В ответ на это американский миллиардер назвал немецкого политика «некомпетентным дураком» и призвал его уйти в отставку.

Кроме того, 3 января Маск призвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера покинуть пост. Также он призвал короля Карла III распустить парламент и назначить всеобщие выборы. 1 января Маск назвал правую политическую партию Reform UK последней надеждой Британии, призвав жителей страны отдавать голоса за эту политическую силу.

В администрации избранного президента США Дональда Трампа, который вступит в должность 20 января, Маск будет руководить новым департаментом эффективности правительства.