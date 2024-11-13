Вашингтон, 13 ноября, 2024, 04:02 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Илон Маск и экс-кандидат в президенты США Вивек Рамасвами совместно возглавят будущее министерство по повышению эффективности правительства США. Об этом заявил 12 ноября избранный президент США Дональд Трамп.

Steve Jurvetson

«Я рад объявить, что великий Илон Маск, работая вместе с американским патриотом Вивеком Рамасвами, возглавит министерство государственной эффективности (DOGE)», — говорится в заявлении Трампа, опубликованном на соцсети Truth Social.

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