Москва, 8 января, 2025, 15:03 — ИА Регнум. Избранный президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп ещё не вступил в эту должность. Об этом 8 января заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя его заявления о Гренландии и Канаде.

Пелагия Тихонова/РИА Новости

«Мне кажется, это надо задавать ему вопросы. Давайте все-таки себе скажем, что он пока ещё не вступил в должность <…>. Поэтому на сегодняшний момент это всё-таки нужно рассматривать именно с этого угла. Давайте так и будем к этому относиться», — отметила она в эфире радио Sputnik.

Захарова уточнила, что, когда Трамп пройдёт церемонию инаугурации, войдёт в свои полномочия и будет официально выступать от лица государства и народа США, тогда такие высказывания можно будет оценивать и разбирать.

По мнению дипломата, избранный глава Белого дома может с помощью таких высказываний делать «обратные пасы» в свой адрес.

«Что касается Канады, чего только он в свой адрес не слышал, что только они не заявляли и как только они его буквально [не] ненавидели. Поэтому тут уже как бы он им вернул, так сказать, ту любовь, которой они его одарили», — пояснила она.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря 2024 года Трамп на встрече с канадским премьер-министром Джастином Трюдо заявил, что если Оттава не остановит нелегальную миграцию и контрабанду наркотиков, Канада может стать 51-м штатом США. Трюдо на это пообещал усилить меры безопасности на канадско-американской границе.

Недавно объявивший о своей скорой отставке канадский премьер 8 января заявил, что Канада никогда не будет 51-м штатом США. По его словам, канадский и американский народы получают выгоду от их партнёрства в сфере торговли и в обеспечении безопасности.

Избранный президент США 3 декабря заявил об «абсолютной необходимости» для США получить во владение Гренландию, входящую в состав Дании. Премьер-министр острова Муте Эгеде ответил на это, что Гренландия не продаётся и не будет продаваться.

Сын избранного президента Дональд Трамп-младший 7 января прилетел на остров с неофициальным визитом. А король Дании Фредерик X изменил герб страны, сделав акцент на белом медведе и баране, символизирующих Гренландию и Фарерские острова соответственно.