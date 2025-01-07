Весь мир, 7 января, 2025, 22:24 — ИА Регнум. Дональд Трамп-младший, сын избранного президента США Дональда Трампа, прилетел в Гренландию.

Lev Radin/Global Look Press Дональд Трамп-младший

Трамп-младший в столице острова Нуук посетил памятник Ханса Эгеде, который был первым миссионером и колонизатором Гренландии в XVIII веке, а также основал на острове первую постоянную европейскую колонию.

«Ребята, мы в Гренландии. Это вот её основатель, 1721 год. Вон тот жёлтый дом с красной крышей — дом, куда он переехал, всё началось здесь. Пейзажи просто невероятные, супер круто», — отметил сын политика в видеосообщении, опубликованном в соцсетях.

7 января Трамп во время пресс-конференции в своей резиденции во Флориде в Мар-а-Лаго заявил, что Дания должна передать Гренландию под контроль США для защиты «свободного мира». По его словам, вступление острова в состав США будет «выгодным» для его жителей. Вместе с этим он не исключил применение военных и экономических средств принуждения в отношении Гренландии и Панамы.

Как передавало ИА Регнум, 23 декабря Дональд Трамп заявил об «абсолютной необходимости» для США получить во владение остров Гренландия, входящий в состав Дании. Премьер-министр острова Муте Эгеде в ответ на это заявил, что Гренландия не продаётся и не будет продаваться.

Американские СМИ в период первого президентского срока Трампа в 2019 году писали, что он интересовался возможностью приобретения Гренландии. Власти Дании тогда отказались обсуждать такую возможность и назвали эту идею абсурдной.

Гренландия была колонией Дании с 1953 года, а позднее стала самоуправляемой территорией и с 2009 года получила право провозгласить независимость путём голосования.