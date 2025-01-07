Оттава, 8 января, 2025, 00:26 — ИА Регнум. Канада никогда не станет 51-м штатом США, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо 7 января в соцсети X в ответ на слова избранного американского лидера Дональда Трампа о необходимости для Канады стать частью Соединённых Штатов.

White House Дональд Трамп и Джастин Трюдо

«Нет ни малейшего шанса на то, что Канада станет частью Соединенных Штатов», — написал Трюдо на своей странице в соцсети Х.

По словам премьер-министра, народы и США, и Канады получают выгоду от партнёрства стран в сфере торговли и в обеспечении безопасности.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил Трамп на встрече с канадским премьер-министром Трюдо, если власти Канады не остановят нелегальную миграцию и контрабанду наркотиков, страна может стать 51-м штатом США. Трюдо пообещал усилить меры безопасности на границе с США.

Предложение Канаде войти в состав Соединённых Штатов избранный президент США Трамп сделал вновь после заявления премьер-министра Канады Трюдо о намерении уйти в отставку.

25 декабря Трамп заявил, что если Канада войдёт в состав США, то налоги в этой стране сократятся на 60%. 26 декабря он рассказал, что предложил четырёхкратному обладателю Кубка Стэнли, рекордсмену по заброшенным шайбам в НХЛ Уэйну Гретцки баллотироваться на пост премьер-министра Канады. Эта должность «скоро будет известна как пост губернатора Канады», подчеркнул Трамп. При этом он добавил, что экс-хоккеист не проявил интереса к этому предложению.