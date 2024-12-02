Оттава, 2 декабря, 2024, 03:18 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом пообещал усилить меры безопасности на границе с Соединёнными Штатами. Об этом 1 декабря сообщил телеканал CBC.

White House Джастин Трюдо и Дональд Трамп. 2017

Трюдо обсудил с Трампом энергетическую безопасность, конфликты в мире, угрозу введения пошлин, проблему на границе и дополнительные меры безопасности.

«Трюдо пообещал усилить безопасность на границе Канады и США. Он, в частности, сказал Трампу, что увеличит количество беспилотников и вертолётных патрулей», — уточняется в материале.

Кроме того, министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан отметил в эфире CBC, что новые «заметные» шаги запланировано предпринять уже в ближайшие недели. В частности, Канада закупит дополнительно беспилотники и вертолёты, а также передислоцирует личный состав, перебросив часть его на границу.

Ранее ИА Регнум сообщало, что избранный президент США Дональд Трамп принял решение о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая в связи с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков. По словам политика, он первым же указом после вступления в должность введёт пошлину в размере 25% на все товары из Мексики и Канады.

Европейские чиновники опасались победы Трампа на президентских выборах в США, так как политик обещал ввести 10%-ные пошлины на весь импорт в случае возвращения в Белый дом.