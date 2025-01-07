Копенгаген, 7 января, 2025, 15:30 — ИА Регнум. На фоне конфликта избранного президента США Дональда Трампа с властями Гренландии король Дании Фредерик X изменил герб своей страны. Об этом 6 января сообщила британская газета The Guardian.

Герб Дании до и после изменений

Отмечается, что на королевских гербах Дании в течение 500 лет находились три короны, являющиеся символом Кальмарской унии между Данией, Норвегией и Швецией, которая была заключена Данией между 1397 и 1523 годами.

«Однако в обновлённой версии короны были удалены и заменены более заметными, чем раньше, белым медведем и бараном, символизирующими Гренландию и Фарерские острова соответственно», — говорится в публикации.

Автор материала счёл такое решение «упрёком» в адрес Трампа, заметив, что датский король в новогодней речи указал на единство Дании и Гренландии. При этом королевский дом Дании заявил изданию, что три короны были удалены с герба из-за их неактуальности и эти изменения вносились по рекомендации комитета, сформированного сразу после вступления Фредерика X на престол в середине января 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 23 декабря Трамп заявил об «абсолютной необходимости» для США получить во владение остров Гренландия, входящий в состав Дании. Премьер-министр острова Муте Эгеде в ответ на это заявил, что Гренландия не продаётся и не будет продаваться.

Сын избранного главы Белого дома Дональд Трамп-младший 6 января выехал в Гренландию с неофициальным визитом, в ходе которого встреч с членами правительства острова не планируется. Однако гренландский общественный телерадиоканал сообщил, что Трамп-младший собирается встретиться с главой правительственной социал-демократической партии «Сиумут» Эриком Йенсеном, пригласившим его на остров.

Американские СМИ в период первого президентского срока Трампа в 2019 году писали, что он интересовался возможностью приобретения Гренландии. Власти Дании тогда отказались обсуждать такую возможность и назвали эту идею абсурдной.