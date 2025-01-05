Берлин, 5 января, 2025, 21:00 — ИА Регнум. Депутат бундестага Родерих Кизеветтер в воскресенье, 5 января, удалил опубликованный в соцсети Х (бывш. Twitter) пост о готовящихся встречах президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и избранным президентом США Дональдом Трампом.

Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa

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С требованием об удалении поста ранее обратились к Кизеветтеру руководители немецкой Социал-демократической партии. Депутат входит в состав другой фракции — Христианско-демократического союза.

Заявления Кизеветтера раскритиковал и Шольц. Он назвал их ложными и «глубоко неприличными».

Депутат в своём посте заявил, что встреча Путина с Шольцем может состояться до выборов в Германии 23 февраля, а встреча главы российского государства с Трампом намечена на март.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение Кизеветтера, заявил, что в графике Путина нет встреч с Шольцем и Трампом.

В ноябре 2024 года по инициативе Берлина состоялся первый за два года разговор Путина и Шольца. Президент России напомнил канцлеру условия Москвы, которые могут быть основой возможных договорённостей по разрешению конфликта на Украине. Шольц 27 декабря заявил, что хотел вновь побеседовать с Путиным по теме Украины.

Трамп 22 декабря сообщил, что намерен встретиться с Путиным для урегулирования конфликта на Украине. Он выразил надежду на то, что президент РФ также хочет провести встречу. Российский лидер 19 декабря отметил, что не общался с Трампом уже четыре года, но готов провести переговоры.